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Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

Boey ve Arda Turan oynayamayacak

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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