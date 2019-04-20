Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 34 Maça Çıkardı

Galatasaray, Kayserispor galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 34 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 29 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 34 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, bu geleneğini Kayserispor maçında da sürdürdü. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu maçlarda 29 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA