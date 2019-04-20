Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 34 Maça Çıkardı

Galatasaray, Kayserispor galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 34 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 34 Maça Çıkardı

Galatasaray, Kayserispor galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 34 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 29 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 34 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, bu geleneğini Kayserispor maçında da sürdürdü. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu maçlarda 29 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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