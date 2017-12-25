Galatasaray Evinde Rahat





Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Cim-Bom bu karşılaşmalardan 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



0: Galatasaray Teknik Direktörü olarak Süper Lig'deki son yedi maçında yenilmeyen (4 galibiyet, 3 beraberlik) Fatih Terim son 15 lig maçında ise sadece bir kez mağlup oldu, 11 galibiyet alıp, üç beraberlik gördü.



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