Galatasaray Evinde Rahat
Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Cim-Bom bu karşılaşmalardan 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
0: Galatasaray Teknik Direktörü olarak Süper Lig'deki son yedi maçında yenilmeyen (4 galibiyet, 3 beraberlik) Fatih Terim son 15 lig maçında ise sadece bir kez mağlup oldu, 11 galibiyet alıp, üç beraberlik gördü.
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Kaynak: Skorer
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