Galatasaray, Eurocup'taki 7. Maçında Ulm'u 77-69 Mağlup Etti

Galatasaray, Eurocup A Grubunun 7. maçında İstanbul'da Alman ekibi Ulm'u konuk etti. Galatasaray, UIm'u 77-69 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve son 16 ümidini devam ettirdi. Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan ratiopharm Ulm, karşılaşmanın 5. dakikasını 8-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren Galatasaray, Emir Gökalp'ın dış atışlardan Hayes'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

GÖKSENİN KÖKSAL FARK YARATTI

İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, Arapovic'in etkili oyunuyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-14. Serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan ratiopharm Ulm, farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 34-27 üstün gitti. Pota altından basketler üreten Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 28. dakika farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 54-43. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-49 önde girdi.

TARAFTAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, 34. dakikayı 64-55 üstün geçti. Hücumda kolay top kayıpları yapan rakibi karşısında Ratiopharm Ulm, 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 66-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Harrison ve Hayes'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.