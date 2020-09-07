Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı
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Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başladı
07.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:14

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Stoke City ekibinde forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

Kaynak: AA

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