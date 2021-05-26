Galatasaray Esports akademi takımı koçu Coosone ile yollarını ayırdığını duyurdu!

Galatasaray Esports akademi koçu Coosone ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Esports yaz mevsimi için iddialı kadro kuran takımların arasında iyi bir konum elde etmiş durumda. Şampiyonluk Ligi için kurduğu iddialı kadrosuyla adından sıkça söz ettiren takım geçtiğimiz sezonun Akademi Ligi kadrosunun birçok üyesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Bugün ise twitter üzerinden yapılan paylaşımda akademi takım koçu olan Coosone ile yolların ayrıldığını "League of Legends Akademi Takımı koçumuz Canberk "Coosone" Büyükyolaçan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Koçumuza katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." cümleleriyle duyurdu.

Coosone'da kendi twitter hesabından yaptığı Galatasaray Espor başlığıyla bir twitlonger metni paylaşarak

"Bugün kariyerimin başladığı Galatasaray Espor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Akademi takımı olarak büyük ve özverili bir ekip ile çalışmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Başta menajerimiz Kerem abiye ve İlhami Onay'a ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim. Desteklerini esirgemeyen ve kötü günümüzde bile yanımızda olan Galatasaray taraftarına da teşekkürü borç bilirim.

Saygılarımla." diyerek veda etmiş oldu.

Galatasaray Esports Akademi takımı sezonu normal zamanda lider bitirmiş ve yarı finalde Team Aurora'ya yenilerek sezonu kapatmıştı. Coosone'a kariyerinde başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros