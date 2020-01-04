Galatasaray Espor Şubesi'ne Dorukhan Acar bakacak

04.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:05

Galatasaray, Espor Şubesi'nin, yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı yerine muhasip üyesi Dorukhan Acar tarafından yönetilmesine karar verildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 30/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Galatasaray Espor Şubesi'nin, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Özmandıracı yerine Muhasip Üyemiz Sayın Dorukhan Acar tarafından yönetilmesine karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA