Galatasaray Espor Şubesi'ne Dorukhan Acar bakacak
Galatasaray, Espor Şubesi'nin, yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı yerine muhasip üyesi Dorukhan Acar tarafından yönetilmesine karar verildiğini açıkladı.
Galatasaray, Espor Şubesi'nin, yönetim kurulu üyesi Erol Özmandıracı yerine muhasip üyesi Dorukhan Acar tarafından yönetilmesine karar verildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 30/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Galatasaray Espor Şubesi'nin, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Özmandıracı yerine Muhasip Üyemiz Sayın Dorukhan Acar tarafından yönetilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL