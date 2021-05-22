Galatasaray Espor MightySultan ile anlaştı!

Galatasaray Espor League of Legends kadrosunu tamamladı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galatasaray Espor MightySultan ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon Berkalp Kaan Yılmazoğlu ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

League of Legends takımımız tamamlandı! Berkalp Kaan "MightySultan" Yılmazoğlu, Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde League of Legends Takım Menajeri olarak bizimle birlikte mücadele edecek! Ailemize Hoş geldin!

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Galatasaray Espor yaptığı transferlerle Yaz Sezonu için güçlü bir kadro kurarken şampiyonluğu hedeflediğini anlayabiliyoruz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda Galatasaray Espor League of Legends takımına başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros