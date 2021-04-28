Galatasaray Espor League of Legends Akademi Takımı oyuncu başvuruları başladı

GSEsports yeni Akademi Takımı oyuncularını arıyor.

Galatasaray Espor, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ile League of Legends Akademi Takımı için mücadele etmek isteyen yeni yetenekleri aradığını duyurdu.

Başarılı espor takımlarından birisi olan Galatasaray Espor resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile League of Legends Akademi Takımı için yeni oyuncular aradığını duyurdu. Oyuncu başvuruları ise Galatasaray Espor'un oluşturduğu başvuru sayfası üzerinden yapılıyor.

Paylaşılan formda oyunculara EUW'de bulunduğu dereceli sırası, op.gg platformu üzerindeki profil bağlantısı, oyun içerisinde oynadığı rolü ve kişisel bilgileri soruluyor.

Sizler de League of Legends arenasına çıkarak Galatasaray formasını terletecek oyuncular arasında ben de yer alacağım diyorsanız tıklayarak başvuru formunu doldurup şansınızı deneyebilirsiniz. Ayrıca yapılan Twitter paylaşımını da aşağıda görebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros