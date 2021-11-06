Galatasaray Espor League of Legends Akademi takımına yıldızlarını arıyor
Galatasaray Espor League of Legends Akademi kadrosuna başvurularını açtı.
Galatasaray Espor League of Legends Akademi kadrosuna katacağı yeni yıldızlarını arıyor. Organizasyon bugün paylaştığı gönderi ile başvurularını açtığını duyurdu.
Buradan gideceğiniz formu doldurarak siz de Galatasaray Espor League of Legends Akademi takımına başvurabilirsiniz. Formda istenilen bilgiler:
İsim - Soyisim
Yaşınız
Eğitim Durumunuz
Oyun İçi Rolünüz
EU West Güncel Liginiz
OP.GG Linkleriniz
Twitter Hesabınız
Discord Hesabınız
Günde LoL'e ayırabildiğiniz süre
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