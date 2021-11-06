Galatasaray Espor League of Legends Akademi takımına yıldızlarını arıyor

Galatasaray Espor League of Legends Akademi kadrosuna katacağı yeni yıldızlarını arıyor. Organizasyon bugün paylaştığı gönderi ile başvurularını açtığını duyurdu.

Buradan gideceğiniz formu doldurarak siz de Galatasaray Espor League of Legends Akademi takımına başvurabilirsiniz. Formda istenilen bilgiler:

İsim - Soyisim

Yaşınız

Eğitim Durumunuz

Oyun İçi Rolünüz

EU West Güncel Liginiz

OP.GG Linkleriniz

Twitter Hesabınız

Discord Hesabınız

Günde LoL'e ayırabildiğiniz süre

Neden profesyonel bir espor oyuncusu olmak istiyorsunuz?

Espor sektöründeki hedefiniz

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