Galatasaray Espor Irean ile anlaştı!
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Galatasaray Espor Irean ile anlaştı!

Galatasaray Espor Irean ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Heo "Irean" Young, Galatasaray Espor bünyesine katıldı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galatasaray Espor Irean ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden başarılı koç ile anlaştığını taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını video ile yaptı, ayrıca  paylaşım açıklamasına ise şunları ekledi:

Türk Esporseverlerin de yakından tanıdığı başarılı koç Heo "Irean" Young Cheol, Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi süresince League of Legends As takım koçumuz olarak ekibimize katılmıştır. Başarılar Koç. Sana güveniyoruz!

Paylaşımın yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Genel olarak yorumlar bu sene organizasyon ve takımdan şampiyonluk bekliyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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