Galatasaray Espor Alive ile anlaştığını duyurdu!

Galatasaray Espor'a (.GSEsports) hoş geldin Alive(.alivelol2)!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galatasaray Espor Alive ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden başarılı koç ile anlaştığını taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını video ile yaptı, ayrıca paylaşım açıklamasına ise şunları ekledi:

Daha önceden ülkemizin farklı takımlarında görev almış tecrübeli oyuncu Noh "Alive" Jin-Uk, Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevismi süresince destek oyuncumuz Zergsting ile birlikte alt koridorumuzda görev alacak. Ailemize hoş geldin!

Paylaşımın yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Genel olarak yorumlar bu sene organizasyon ve takımdan şampiyonluk bekliyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros