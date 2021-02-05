Galatasaray Espor 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Galatasaray Espor LoL 2021 kadrosunda kimler var? Galatasaray Espor kadrosu ve oyuncu isimleri...
League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Galatasaray Esporyeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
GALATASARAY ESPOR 2021 YENİ LOL KADROSU
2021 Kış Mevsimi Galatasaray Espor kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Berkant "Luana" Kayhan
Orman : Berk "Mojito" Kocaman
Orta Koridor : Onur Can "Bolulu" Demirol
Alt Koridor : Ege "Padden" Acar
Destek : Onur "Zergsting" Ünalan