Galatasaray Espor 2 haftalık espor gündemini değerlendirdi

GSEsports geçen hafta ve gelecek haftanın gündemini ele aldı.

Galatasaray Espor resmi Twitter adresinden paylaştığı gönderide geçtiğimiz hafta ve gelecek haftaki espor gündemlerini yayınladı.

Organizasyonun paylaştığı gündem metni şöyle:

Geçen Hafta

League of Legends as takımımız, mevsim finallerindeki ilk durağı olan Çeyrek Final serisinde Dark Passage ekibini 3-0 yenerek galibiyet elde etti.

FIFA21 Pro Clubs

FIFA Pro Clubs(11v11) takımımız, Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek lig liderliğini ve yenilgisizlik serisini sürdürmeye devam ediyor. Yenilgisizlik serisini (20) korumaya devam eden takımımızı tebrik ederiz.

FIFA21

Oyuncumuz Berk "DougJudy" Taşçı, Migros Espor'un düzenlemiş olduğu FIFA21 3. sezon turnuvasının şampiyonu oldu.

ZULA

Takımımız, Zula Süper Lig 7. Sezon'un 3. haftasında Sangal Esports ve Çamlıca Espor karşılaşmalarından galibiyet elde ederek haftayı yenilgisiz tamamladı.

NBA2K21

Takımımız Shadow League, IE-S 2K ve ADBA turnuvalarındaki mücadelelerine devam etti.

PES2021

Geçen hafta için planlanmış eFootball.PES müsabakaları bulunmamaktadır.

PUBG Mobile

PUBG Mobile takımımız düzenli antrenmanlarına ve çalışmalarına devam ediyor. Takımımız Turkey Pro Scrims turnuvasının ilk haftasını 4. olarak bitirdi.

Bu Hafta

League of Legends as takımımız, 11 Nisan Pazar günü saat 14: 00'da mevsim finallerindeki Yarı Final serisinde Fastpay Wildcats ekibine karşı mücadele edecek.

FIFA21 Pro Clubs

Takımımız 7 Nisan Çarşamba günü saat 21: 30'da Türkiye Espor Futbol Ligi'ndeki 21. hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşılaşacak.

FIFA21

Aktif olarak devam eden bir turnuvamız bulunmamaktadır.

ZULA

Takımımız 10-11 Nisan tarihlerinde Zula Süper Lig 7. Sezon'un 4. haftasında Digital Athletics ve Bal Espor ekipleri ile karşılaşacak.

NBA2K21

Mücadele ettiğimiz NBA2K turnuvalarına 1 hafta ara verilmiştir.

PES2021

Takımımız, 10 Nisan Cumartesi günü eFootball.Pro liginin 7. haftasında mücadelesinde Arsenal ekibi ile karşılaşacak.

PUBG Mobile

PUBG Mobile takımımız, PMPL Ligi öncesinde son hazırlıkları olarak bu hafta "Turkey Pro Scrims" turnuvasında mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: Playerbros