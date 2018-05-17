Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz'le Anlaştı
Galatasaray, Eskişehirspor'da forma giyen 21 yaşındaki Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.
Süper Ligde şampiyonluğun 1 puan uzağında olan Galatasaray, yeni sezon için de hazırlıklara başladı. Transfer için düğmeye basan sarı-kırmızılıların Eskişehirsporlu Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladığı belirtildi.
Ajansspor'un aktardığına göre Ümit Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki giyen genç oyuncu, önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacak.
ESKİŞEHİRSPOR 1 MİLYON TL KAZANACAK
Eskişehirspor'un, Dorukhan'ın Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı ifade edildi.
Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
YORUMLAR (2)
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tamam gençleşmeye gidilmeliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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eses de iyi işler sarpa sarmaya basladıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır