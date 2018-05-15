Galatasaray Eski Gözdesi Yedder'i Gündemine Aldı

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak G.Saray bu mevkiye eski gözdesi Ben Yedder'i düşünüyor. 2016'da Sevilla'ya transfer olmadan önce görüşülen Fransız oyuncunun, İspanya'da mutsuz olduğu söylentiler arasında.

Eğer Belhanda iyi bir bedele satılırsa, 27 yaşındaki Yedder'le 10 numara sorunu çözülecek. (Akşam)