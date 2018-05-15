Galatasaray Eski Gözdesi Yedder'i Gündemine Aldı
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Younes Belhanda, takımın başarısına rağmen vasat performansıyla önümüzdeki sene için soru işareti yarattı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak G.Saray bu mevkiye eski gözdesi Ben Yedder'i düşünüyor. 2016'da Sevilla'ya transfer olmadan önce görüşülen Fransız oyuncunun, İspanya'da mutsuz olduğu söylentiler arasında.
Eğer Belhanda iyi bir bedele satılırsa, 27 yaşındaki Yedder'le 10 numara sorunu çözülecek. (Akşam)
Kaynak: Skorer
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