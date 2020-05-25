Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.
25.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:53
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA