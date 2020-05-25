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Galatasaray, eski başkanı Tanrıyar'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, eski başkanı Tanrıyar'ı andı
25.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:19

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında resmi sitesinden bir anma mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ın efsane başkanı Ali Tanrıyar'ı vefatının üçüncü yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

1914 yılında Kavala'da doğan Ali Tanrıyar, ailesiyle birlikte 1923'te mübadil olarak Manisa'ya yerleşti. 1926 yılında Galatasaray Lisesi'ne, 1932 yılında ise Galatasaray Spor Kulübü'ne kaydoldu. Okul bünyesindeki birçok dalda sporculuk yaptığı için Spor Ali lakabı aldı. Tıp öğreniminin ardından Galatasaray Lisesi öğretmen muavinliği ve Galatasaray Lisesi spor işleri sorumluluğunu üstlendi.

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü'ne toplam 41 yıl bedelsiz doktorluk yaptı. 1986-1990 yılları arasında 2 dönem Galatasaray başkanlığı yapan Tanrıyar'ın döneminde Galatasaray Futbol Takımı 14 sene aradan sonra şampiyon olurken bu dönemde bir sezon içinde 16 ayrı dalda kazanılan şampiyonluk ve Avrupa'da oynanan yarı final tarihin sayfalarına altın harflerle yazıldı.

Galatasaray Lisesi'ni Geliştirme Vakfı Başkanlığı, Galatasaray Lisesiler Derneği Divan Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Topluluğu Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Tanrıyar, 1983-1987 yılları arasında 17. Dönem İstanbul Milletvekilliği, 1983-1984 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 1987-1991 yılları arasında 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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