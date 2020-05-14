Galatasaray, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı Galatasaray Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA