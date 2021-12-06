Galatasaray, Erkekler CEV Kupası'nda SW Powervolleys ile karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Erkekler CEV Kupası'nda SW Powervolleys ile karşılaşacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray, Erkekler CEV Kupası'nda SW Powervolleys ile karşılaşacak

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Almanya'nın SW Powervolleys takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Almanya'nın SW Powervolleys takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile SW Powervolleys arasında yapılacak 16'lı Finaller Turu'nun iki maçına da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak.

Turun ilk maçı yarın, rövanş karşılaşması ise 8 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki müsabakada da saat 21.00'de başlayacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

'Pes' dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

"Pes" dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

 Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

 Melo resmen ayrıldı! Galatasaray taraftarını heyecan sardı

Melo resmen ayrıldı! Galatasaray taraftarını heyecan sardı

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title