Galatasaray, Erkekler CEV Kupası'nda SW Powervolleys ile karşılaşacak

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın Almanya'nın SW Powervolleys takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile SW Powervolleys arasında yapılacak 16'lı Finaller Turu'nun iki maçına da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak.

Turun ilk maçı yarın, rövanş karşılaşması ise 8 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki müsabakada da saat 21.00'de başlayacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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