Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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