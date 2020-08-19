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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 5 imza -2-

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 5 imza Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Voleybolu Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray" Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Murat Yenipazar, Batuhan Avcı ve Maurice Torres ile sözleşmesi uzatılan kaptan Selçuk Keskin...

19.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:14

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 5 imza

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Voleybolu Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray"

İSTANBUL - Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Murat Yenipazar, Batuhan Avcı ve Maurice Torres ile sözleşmesi uzatılan kaptan Selçuk Keskin ve Onurcan Çakır için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Murat Yenipazar, Batuhan Avcı ve Maurice Torres ile sözleşmesi uzatılan takım kaptanı Selçuk Keskin ve Onurcan Çakır için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirdi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Okan Böke ve Başantrenör Nedim Özbey katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen yıl hem erkek hem de kadın takımımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Bunda sorumlu yöneticimiz Okan Böke'nin çok büyük katkısı var. Gecesini gündüzüne kattı. Sevgili Nedim hocamıza, kaptanımız Selçuk'a ve diğer tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bizim tek şansımız Okan Böke değil, Nedim hoca gibi değerli bir karakterin, spor adamının ve voleybol duayeninin bizimle birlikte olması. Bu anlamda Galatasaray da şanslı" şeklinde konuştu. Voleybolu Türkiye'ye getiren kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayan Cengiz, "Hocamız kendini milli takıma da veriyor. Galatasaray, voleybolu bu ülkeye getirdiği gibi hala sürdürülmesinde de büyük katkıları var. Geçen yıl kupalar aldık, camiamızı onurlandıran galibiyetler elde ettik. Bütçemiz adı bizimle anılan değerli rakiplerimize göre 3-4 kat daha düşük. Buna rağmen başarılı oldular. Maddiyatın her şey olmadığını, hala amatör ruhun yaşadığını, adı profesyonele dönse de bizce hala amatör olan voleybolda kendilerini gösterdiler" diye konuştu.

Okan Böke: "Takımımızın bana şampiyonluk sözü var"

Erkek voleybolunda geçen sezon ciddi anlamda şampiyonluk şanslarını olduğunu söyleyen Okan Böke ise, "Sakatlıklar bizi vurmadan önce ilk yarıda 12 maçta 11 galibiyet aldık. Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi yenmiştik. İkinci yarıda ritme girdiğimizde korona virüs salgınıyla karşılaştık. Lig durduruldu. Bence alacağımız şampiyonluktan ve kupalardan oldu. Erkek voleybolunda ciddi bir ekol oluşturmaya başladık. Hocamın da yönettiği Türk Milli Takımı'nın nüvesi Galatasaray Erkek Voleybol Takımı. Bundan dolayı gururluyum. Bu Galatasaray'ın 5-6 oyuncusu da altyapımızdan çıktı. Daha mütevazi bütçelerle başa oynayabilmemizin nedeni doğru zamanda doğru yere doğru adam alarak oldu. Geçen sezon takımımız 30 sene sonra bir kupa aldı. Çok büyük başarıydı. CEV Kupası'nda final oynadık. Bu sezon da yine final yolunda gidiyorduk ama engel çıktı. Yeni sezonda CEV Kupası'nı kazanmayı düşünüyorduk. İnşallah bu sene bir sıkıntıyla karşılaşmayız. İnşallah bu takım bu sene bileğinin hakkıyla voleybol liginde şampiyon olacaktır. Takımımızın bana sözü var" ifadelerini kullandı.

Nedim Özbey: "Kolej takımı oluşturduk"

Nedim Özbey de yeniden kolej havalı bir takım oluşturma çabalarının sonuç verdiğini ifade ederek, "Yeni gelen arkadaşlara 'Hoş geldiniz' diyorum. Zaten onlar da yabancı değil. Murat Yenipazar buranın altyapısından çıktı. Yeniden yuvasına göndü. O da bizim için çok büyük mutluluk. Batuhan çok genç bir yetenek. Uzun yıllar Galatasaray'a ve Türk voleyboluna çok büyük hizmetler verecek. Kendisine Galatasaray'ı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Selçuk, 15 yaşından beri benimle beraber. Efendi kişiliği, karakteri, oyun gücü ve liderliğiyle her zaman çok büyük katkılar sağlar. Onurcan, kulübümüzün küçük takımından yetişerek, buraya 10 yıl emek verdikten sonra A takıma yükseldi. Gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. Türkiye'deki bütün kulüpler kendi forması altında görmek istedi ama onun tercihi Galatasaray oldu. Görüşme bile yapmadan, 'Her türlü şartta kulübümüzde kalacağım' dedi. Torres, dünya çapında çok önemli bir oyuncu. Polonya, İtalya ve Japonya'da büyük oyunlar oynadı. Kendisini 4 yıldır almak istiyorduk ama kısmet bu sezonaymış. Bize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kolej takımı oluşturduk. 16 gencimiz, tek yabancımız, Selçuk ve Burutay gibi iki ağabeyimiz var. Geçen sene pandemi nedeniyle üç kupa kaybettik. Bütün organizasyonlarda finale kaldık. Avrupa Kupası'nda büyük iş yaptık, son 4'e kaldık. Çok büyük sakatlıklara rağmen müthiş bir Galatasaray oluşturduk ama olsun. Kulübümüze 31 yıl sonra bir kupa getirdik, başkanımıza ve kulübümüzün müzesine teslim ettik. Bu kupaların devamı gelecektir. Sağlığımız izin verdiği sürece her kulvarda kupalara talibiz" açıklamasında bulundu.

Selçuk Keskin: "Kaptan olarak en büyük hedefim camiamıza bir Avrupa kupası getirmek"

Galatasaray ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kaptan Selçuk Keskin, "Hepimiz kendimizi gerçek ailemizin içinde gibi hissediyoruz. Bize bu hissi yaşatan başkanımıza ve teknik heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen sezona Süper Kupa'yı alarak başlamıştık. Çok iyi bir kadromuz vardı ama pandemiden dolayı sonunu getiremedik. CEV Kupası'na da geçen sezon ikinci olmuştuk. Bu sezon da ilk 4'e kalmıştık. Kupaları almak için emin adımlarla gidiyorduk. Yeni sezonda ise çok daha güzel hedeflerimiz var. Kaptan olarak en büyük hedefim camiamıza bir Avrupa kupası getirmek. Bunun hayalini kuruyoruz. Tabii ki lig ve Türkiye Kupası şampiyonu da olmak istiyoruz ama Avrupa şampiyonu olmayı daha çok istiyoruz. İnşallah hepsini kazanırız" dedi.

Onurcan Çakır: "Takımda herkes Galatasaray ruhuyla mücadele ediyor"

Sözleşmesini uzattığı için mutluluğunu dile getiren Onurcan Çakır da, "Yaklaşık 10 senedir buradayım. Kariyer planımda voleybolu bırakmak var. Takımda herkes Galatasaray ruhuyla mücadele ediyor. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Geçen sezon kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm kupalara talibiz. Beni bu formaya layık gören herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu sene gerekli kupaları alıp başkanımıza takdim edip Galatasaray'ın tarihi müzesine adımızı yazdırırız" açıklamasında bulundu.

Batuhan Avcı, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Galatasaray altyapısından yetişen Murat Yenipazar, yeniden kulübe geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Transferin gerçekleşmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel bir hissiyat. Tüm kupaları almak istiyoruz ama Avrupa şampiyonu olmak benim de çok büyük bir hayalim. Bunu gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yeni transferlerden Porto Rikolu oyuncu Maurice Torres, kendisini kulübe kazandıran herkese teşekkür etti ve büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından oyuncular kendilerini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 5 imza -2-

Kaynak: İHA

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