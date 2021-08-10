Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi uzatıldı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi yenilendi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi yenilendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Göksenin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksenin, Galatasaray'da kalmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "Uzun süre kaptanlığını yaptığım yuvam Galatasaray ile sözleşmemi yenilemekten gurur duyuyor, bana olan güven ve desteklerini sonuna kadar hissettiren büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Gücümüzü armamızdan ve taraftarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın yokluğu bizleri olumsuz etkiliyor. Geçen sezon yaşanılan hayal kırıklıklarının izlerini sildiğimiz ve çok özlediğimiz taraftarımızla nice başarılara ve zaferlere koşacağımız yeni bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Göksenin Köksal'ın sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
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