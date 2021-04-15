Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, takımda gerçekleştirilen testler sonucunda bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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