Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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