Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı