Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ocak ayında göreve getirilen başantrenör Ekrem Memnun ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ocak ayında göreve getirilen başantrenör Ekrem Memnun ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bir yıllık sözleşme imzalanan Ekrem Memnun'un yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımı çalıştıracağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar