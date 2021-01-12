Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı
12.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:02
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Sarı-kırmızılı takımda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirilmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar