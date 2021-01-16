Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı

16.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:10
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Assem Marei sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Mısırlı pivotu Assem Marei, sakatlığından dolayı yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki basketbolcu, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlandı. Yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edildi.

Oyuncunun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, "Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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