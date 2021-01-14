Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi

14.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:32
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Memnun'un kariyerinde 2014 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1999 Avrupa Ligi üçüncülüğünün yanı sıra, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 de Türkiye Kupası bulunuyor.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı 10 Şubat 2015'te çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör, milli takımda geçirdiği ayrı ayrı iki dönemin ardından 10 Aralık 2018'de ay-yıldızlı takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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