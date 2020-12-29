Son dakika haberi! Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Travis Trice'ın ardından Mısırlı pivot Assem Marei'yi de sezon sonuna kadar kadrosuna kattıKulüpten yapılan açıklama şöyle;"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.