Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.

ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avustralya'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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