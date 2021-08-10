Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.
ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avustralya'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever