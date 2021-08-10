Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ege Arar'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ege Arar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Ege Arar'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Ege Arar'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Ege Arar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ege Arar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bir sezon aranın ardından evine dönen Ege Arar'a 'Yeniden hoş geldin.' der, formamızla başarılı bir sezon geçirmesinin temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki oyuncu pivot pozisyonunda oynuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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