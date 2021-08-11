Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u transfer etti
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.98 boyundaki forvet oyuncusu Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.98 boyundaki forvet oyuncusu Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.
Canberk Kuş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Galatasaray formasıyla devam edecek olan Canberk Kuş'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever