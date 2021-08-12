Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i transfer etti
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Alman ekibi Brose Bamberg'de forma giyen 29 yaşındaki pivot ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "David Kravish'e kulübümüze hoş geldin der, formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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