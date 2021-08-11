Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u transfer etti
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan Dee Bost, geçen sezon Monaco ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bost, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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