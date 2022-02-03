Galatasaray, Erick Pulgar'ı açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı - Spor