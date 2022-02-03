Galatasaray, Erick Pulgar'ı açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Erick Pulgar'ı açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Erick Pulgar'ı açıkladı

Galatasaray Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

İtalya Serie A, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title