Galatasaray Ercan Şirin ve Emircan Seçgin'i Kadrosuna Kattı
Galatasaray, Sakaryaspor altyapısında forma giyen kaleci Emircan Seçgin ve Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Ercan Şirin'i renklerine bağladı.
Galatasaray kulübünün altyapı akademisi, Sakaryaspor'un 16 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin ve Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ercan Şirin'i transfer etti.
Galatasaray, genç savunma oyuncusu Ercan Şirin ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.
EMİRCAN SEÇKİN'İN 1-2 YILA A TAKIM SEVİYESİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Hazırlık maçında Galatasaray'a karşı görev alan genç file bekçisi Emirgan Seçkin'in, 1-2 sene içerisinde A takım seviyesine çıkması bekleniyor.
Galatasaray, Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.
YORUMLAR