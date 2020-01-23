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Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

23.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:21
Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı

, 'in sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV  geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir"


Kaynak: DHA
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