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Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

23.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:29
Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu 'i Kayserispor'a kiraladı.


Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili 'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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