Galatasaray, Emre Akbaba Transferinde Geri Sayıma Başladı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Emre Akbaba transferinde geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor'la olan pürüzleri giderdi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Emre Akbaba için Alanyaspor'un inadı kırıldı. Sarı kırmızılıların oyuncuyla çok önceden anlaşma sağladığı belirtilirken Akdeniz kulübü, oyuncunun transferine izin verdi.
Emre Akbaba'nın Galatasaray'da oynamak için gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi. Sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması sebebiyle Alanyaspor'a "Beni şimdi bırakın" diyen oyuncu kulübünün inadını kırmayı başardı.
GALATASARAY'IN TRANSFER İÇİN 3 MİLYON EURO VERECEĞİ KONUŞULUYOR
Galatasaray'ın Emre Akbaba'nın transferi için 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği ve bir oyuncuyu Alanyaspor'a vereceği konuşuluyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in orta sahaya istediği oyuncuların başında gelen Emre Akba, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 14 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.
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Ali ağaolu faiz in olduğu banka kredisinin olduğu her iş eninde sonunda batar.senden çıkmasa kızından torunundan çıkar, fakat illa faizle yapılan iş zarar eder.ayrıca psikolojik sorunlara ve de aile içinde kavga ve huzursuzluklara yol açar. örnek herkes kendi çevresinde banka kredisi kullanan tanıdıklarına baksın)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasarayın çocuğu EmreAkbabqCevap Yaz 5 Yayından Kaldır