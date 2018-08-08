Galatasaray, Emre Akbaba Transferinde Geri Sayıma Başladı

Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Emre Akbaba için Alanyaspor'un inadı kırıldı. Sarı kırmızılıların oyuncuyla çok önceden anlaşma sağladığı belirtilirken Akdeniz kulübü, oyuncunun transferine izin verdi.

Emre Akbaba'nın Galatasaray'da oynamak için gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi. Sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması sebebiyle Alanyaspor'a "Beni şimdi bırakın" diyen oyuncu kulübünün inadını kırmayı başardı.

GALATASARAY'IN TRANSFER İÇİN 3 MİLYON EURO VERECEĞİ KONUŞULUYOR

Galatasaray'ın Emre Akbaba'nın transferi için 3 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği ve bir oyuncuyu Alanyaspor'a vereceği konuşuluyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in orta sahaya istediği oyuncuların başında gelen Emre Akba, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 14 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.