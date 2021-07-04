Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
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Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba: "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" Galatasaray, sözleşmesi sona eren futbolcusu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

- Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba:

"Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum"

İSTANBUL - Galatasaray, sözleşmesi sona eren futbolcusu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Emre Akbaba, "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" dedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi iç transferlerini de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'nın kontratını 2023'e kadar uzattı. 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Akbaba, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu ama umarım ki önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da özledim. Hocalarımızla çalışmalarımızı yapıp PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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