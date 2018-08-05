Galatasaray, Emre Akbaba İçin Alanyaspor'a 2.5 Milyon Euro ve Bir Sonraki Satıştan Pay Teklif Etti

Başakşehir'in devreden çekilmesiyle eli güçlenen Galatasaray, Beşiktaş'ın da futbolcuyla ilgilendiği iddiaları karşısında Emre Akbaba transferini bitirmek için Alanyaspor'a 2.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi önerdi.

Geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan Emre; 14 gol, 10 asistle harika bir performans çizdi. Önceki yıllarda Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıkan Emre ile ilgili önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

EMRE'NİN 1 YIL SONRA SÖZLEŞMESİ BİTİCEK

Aytemiz Alanyaspor ile şu ana kadar 150 maça çıkan ve fileleri 54 kez sarsan, ayrıca 26 da asist yapan Emre'nin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

EMRE'DE KOLAYLIK İSTİYOR

Emre Akbaba kulübüyle sürekli görüşerek transferi konusunda kolaylık yapılmasını talep ediyor.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Son iki sezondur Süper Lig'de zirve yarışı veren Medipol Başakşehir, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak için Alanyaspor'a 5 milyon euro teklif yaptı. Kulüple anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, Emre Akbaba'yı ikna edemedi.

Emre Akbaba, Başakşehir'in teklifine sıcak bakmadığını ve transfer olmak istemediğini iki tarafa da iletti. Milli futbolcunun bu tavrından sonra Medipol Başakşehir kulübü, transferden vazgeçtiğini açıkladı.