Galatasaray elenirse UEFA Avrupa Ligine gider mi? Galatasaray elenirse UEFA'ya gider mi? Galatasaray nereden devam edecek?
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Galatasaray elenirse UEFA Avrupa Ligine gider mi? Galatasaray elenirse UEFA'ya gider mi? Galatasaray nereden devam edecek?

Galatasaray elenirse UEFA Avrupa Ligine gider mi? Galatasaray elenirse UEFA'ya gider mi? Galatasaray nereden devam edecek?
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 ve evinde 1-2'lik sonuçlarla mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından futbol severlerin en çok merak ettiği konu ise Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edip, etmeyeceği oldu. Peki, Galatasaray elenirse UEFA Avrupa Ligine gider mi? Galatasaray elenirse UEFA'ya gider mi? Galatasaray nereden devam edecek? Galatasaray PSV'ye yenilirse ne olur?

Galatasaray PSV'ye yenilirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. Tur mücadelesinde PSV Eindhoven'a 5-1 ve 1-2'lik sonuçlarla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp, katılamayacağı merak edilmekte. Geleceğe yönelik transferleri art arda açıklayan Aslan'ın Avrupa macerası ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY ELENİRSE UEFA AVRUPA LİGİNE GİDER Mİ?

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. Turunda PSV'ye elenen Galatasaray Avrupa maceresına, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek. Aslan'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise İskoç ekibi St.Johnstone olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

YENİ TRANSFERLERİ KAYIT EDİLEBİLECEK!

Galatasaray'ın yeni transferleri sol bek Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey gibi isimler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi İskoç temsilcisi St.Johnstone'a karşı forma giyebilecek.

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Galatasaray elenirse UEFA Avrupa Ligine gider mi? Galatasaray elenirse UEFA'ya gider mi? Galatasaray nereden devam edecek? - Haberler
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