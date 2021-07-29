Galatasaray elendi mi? Galatasaray rakibi kim? Galatasaray UEFA'ya katılacak mı?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Hollanda ekibine toplamda 7-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray rakibi kim? Galatasaray UEFA'ya katılacak mı? Galatasaray elendi mi?