Galatasaray elendi mi? Galatasaray rakibi kim? Galatasaray UEFA'ya katılacak mı?
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Hollanda ekibine toplamda 7-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray rakibi kim? Galatasaray UEFA'ya katılacak mı? Galatasaray elendi mi?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'yle Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hollanda'da rakibine 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki maçta sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray elendi mi? Galatasaray rakibi kim? Galatasaray UEFA'ya katılacak mı?
GALATASARAY ELENDİ Mİ?
PSV Eindhoven'in gollerini 37. dakikada Chukwunonso Madueke ve 59. dakikada Marco van Ginkel kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 84. dakikada Mbaye Diagne attı. Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Aslan, İskoçya ekibi St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelecek.