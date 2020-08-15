Galatasaray Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
15.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:22
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA