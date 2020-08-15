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Galatasaray Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi
15.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:22

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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