Galatasaray, Efe Güven ile yeni sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Efe Güven ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Efe Güven ile yeni sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, kadın basketbol takımı Başantrenörü Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, kadın basketbol takımı Başantrenörü Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başantrenörlük görevine 2018 yazında getirilen Efe Güven, ilk sezonunda takımımızla Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarı final oynarken EuroCup Women'da çeyrek finale kalma başarısı göstermişti. Korona virüs pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunda ise Kadınlar Basketbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak bir sonraki sezon EuroLeague Women'da oynama hakkı kazandı. Geride bıraktığımız sezonda ligde ve Avrupa'da iddialı bir takım yapan Efe Güven, ligde normal sezonu ikinci tamamladı. Altı sezon sonra takımımız ligde final etabına yükseldi. EuroLeague Women'da ise çeyrek final etabında boy gösterdi. Efe Güven'e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı
Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı
Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Efe Güven ile yeni sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:27:21. #1.15#

title