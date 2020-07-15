Galatasaray DS'nin yeni genel menajeri Cem Civan oldu Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerlik görevine Cem Civan getirildi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerlik görevine Cem Civan getirildi.

Galatasaray Kulübü, Ömer Yalçınkaya'dan boşalan genel menajerlik görevine getirilen ismi açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpte 13 yıldır idari ve takım menajerlik görevini yürüten Cem Civan, Yalçınkaya'dan boşalan koltuğun yeni sahibi oldu.Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Basketbol Şubesi A Erkek Takımı Genel Menajerliği görevine A Erkek Basketbol Takımımızın 13 yıldır idari ve takım menajerlik görevini yürüten Cem Civan getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA