Galatasaray, Donk ve Rodrigues'e Verilen Cezalar Nedeniyle Tahkim'e Gitti!
Galatasaray, Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.
Galatasaray , Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.
TAHKİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor. PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.
YORUMLAR (3)
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kına yakCevap Yaz Yayından Kaldır
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tokatı atan fener,cezayı yiyen Gs , E fener bu işleri iyi bilir,çok tecrübeli,Nede olsa kaç temmuz geçirdi böyle.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence artırım yapılmalı, hazır itiraz da varken 10 ar maç yapın, ibret olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır