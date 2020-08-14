Galatasaray, Donk'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kaynak: DHA